ريفيربلايت يتوج رسميا بطلا ل “كوبا ليبيرتادوريس” على حساب بوكاجينيور

توج فربق ريفربلايت الأرجنتيني، بطلا لكوبا ليبيرتادوريس، بعد فوزه على غريمه التقليدي بوكا جينيور بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بملعب “سانتياغو بيرنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد، في إياب نهائي “كوبا ليبيرتادوريس”

وأنهى البوكا جينيور، الجولة الأولى متقدما بهدف دون رد، وقعه اللاعب بينيدينتو في الدقيقة 43 بعد هجمة مرتدة متقنة.

وفي الجولة الثانية، دخل فريق ريفربلايت ضاغطا محاولا العود في النتيجة، وهو الأمر الذي تأتى له في الدقيقة 68، بواسطة اللاعب لوكاس براتو، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ويمر الفريقان للأشواط الإضافية.

وبعد شوط إضافي أول سلبي النتيجة، استغل الفريق الأبيض والأحمر التراجع البدني المهول للبوكا، ووقع هدف الانتصار في الشوط الثاني، بواسطة اللاعب خوان كينتيرو، في الدقيقة 109، قبل أن يضيف هدفا ثالثا، في آخر دقيقة، ليتوج بطلا للكوبا ليبيرتادوربس.

يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما