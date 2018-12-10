أسواق مراكش تُسحر ميركل.. المستشارة الألمانية تزور جامع لفنا وتقتني “النعناع” من الباعة-صور

وصلت، صباح اليوم الأحد، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى مدينة مراكش، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للهجرة، الذي ستنطلق فعالياته، يوم غد الاثنين.

وظهرت المستشارة الألمانية في سوق “السمارين” الشعبي وسط مدينة مراكش، محاطة بحارسين خاصين، إذ أصرت على اقتناء النعناع المغربي من باعة أسواق جامع لفنا.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن المستشارة الألمانية فضلت فور وصولها لمراكش، زيارة ساحة جامع الفنا وأسواقها، إذ إنها لم تمكث في الفندق سوى دقائق قليلة.

وتفاعلت المستشارة الألمانية مع المراكشيين، الذين رحبوا بها وسط سوق “السمارين” في المدينة.

وتشير المعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية، أن ميركل ستلتقي الملك محمد السادس في مراكش، في مستهل الزيارة، على أن تحضر في وقت لاحق مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني.

من جهتها، أوضحت الحكومة الألمانية، أن المحادثات بين الملك محمد السادس ستكون حول العلاقات الثنائية بالإضافة إلى مواضيع إقليمية، كما ستتركز المحادثات على سياسة الهجرة.

وستلقي ميركل كلمة صباح يوم غد الاثنين، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتصديق على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة المثير للجدل، قبل أن تعود إلى برلين.

المؤتمر الدولي للهجرة، سيعرف إقرار ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة منظمة ومنتظمة، حيث سيشارك فيه ما لا يقل عن 150 بلدا عضوا، إلى جانب حضور ما لا يقل عن عشرين من رؤساء الدول والحكومات في هذا الموعد العالمي الهام .