التعادل الإيجابي ينهي نهائي بوكاجينيور وريفربلايت والإثارة تمتد للأشواط الإضافية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، المباراة المثيرة التي تجمع حاليا بين بوكا جينيور وريفربلايت، بملعب “سانتياغو بيرنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد، في إياب نهائي “كوبا ليبيرتادوريس”
وأنهى البوكا جينيور، الجولة الأولى متقدما بهدف دون رد، وقعه اللاعب بينيدينتو في الدقيقة 43 بعد هجمة مرتدة متقنة.
وفي الجولة الثانية، دخل فريق ريفربلايت ضاغطا محاولا العود في النتيجة، وهو الأمر الذي تأتى له في الدقيقة 68، بواسطة اللاعب لوكاس براتو، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ويمر الفريقان للأشواط الإضافية
يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.
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