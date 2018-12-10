انت الان تتابع أيها القوس.. هذه الأغاني تناسب شخصيتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:فيروز ياسر ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٠ ص

إذا كنت تريد الحفاظ على ابتسامة القوس دائما، فالأغاني تفعل ذلك، هذه الشخصية بروح طفل، ومغامر، هذا بالإضافة إلى أنه محب للطبيعة غالبا ما يبحث عن كل ما هو جديد في الحياة والتعرف على أشخاص جدد، فشخصيته الاجتماعية تساعده على ذلك، وبالرغم من أن القوس قد يكون متقلب المزاج ويظهر «الوش الخشب» في كثير من الأحيان لكن نواياه حسنة، فهو يحب أن يعيش حياة صادقة ومثيرة، وهناك مجموعة من الأغاني المفضلة للقوس والتي تتناسب مع شخصيته تماما، عليك معرفتها حسبما ذكرها موقع bustle.

- كايروكي من الفرق الغنائية التي تتسم أغانيها بالحديث عن التفاؤل والحرية، والموسيقى المستخدمة محببة كثيرا لبرج القوس، وستجد برج القوس حاضرا لجميع الحفلات. - بوب مارلي المغني العالمي، تعتمد أغانيه على موسيقى الريجي القائمة على الإيقاع المثير، وغالبا ما يعتمد في أغانيه على كلمات تعطي التفاؤل والصدق