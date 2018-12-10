انت الان تتابع السيطرة على حريق المركب العائم بـ«نيل المنصورة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رانيا الديداموني ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٤ م
تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، من السيطرة على الحريق الذي نشب، مساء اليوم الأحد، في المركب العائم على نهر النيل بالمشاية السفلية في مدينة المنصورة بالدقهلية. وكشف مصدر أمني مسؤول عن أن المعاينة المبدئية والتحقيقات الأولية للحادث تشير إلى نشوب النيران أثناء إجراء أعمال لحام وصيانة في المركب إذ نجح أصحاب المركب في الحصول على تصريح عمل لمدة شهرين رغم قرار الغلق الإداري الصادر لها، وجار كشف ملابسات وأسباب الحريق من قبل المعمل الجنائي.
تم إجراء الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين بحالة اختناق، وإجراء اللازم لمصابين بكسور وحروق وهما: حسين سمير عبد الغني، وأحمد الغريب الجوهري في مستشفى طوارئ المنصورة.كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل بمطعم أحد المراكب العائمة
تم إجراء الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين بحالة اختناق، وإجراء اللازم لمصابين بكسور وحروق وهما: حسين سمير عبد الغني، وأحمد الغريب الجوهري في مستشفى طوارئ المنصورة.
كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل بمطعم أحد المراكب العائمة في مدينة المنصورة، أمام فيلا غيث.
توجهت 10 سيارات إسعاف و5 سيارات إطفاء لمكان الواقعة، بقيادة المقدم أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية، وبإشراف اللواء أحمد مهدي، مدير إدارة الدفاع المدني، لمكان البلاغ وسط محاولات للسيطرة على الحريق.
وكان قرار صدر بإغلاق المركب المحترق، من قبل الدكتور أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية السابق، أغسطس الماضي، عقب احتراق مرقب آخر أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، لحين توفيق أوضاع هذه المراكب.
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