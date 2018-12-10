إصابة 6 مستوطنين إسرائيليين بالرصاص قرب رام الله

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢١ م
أصيب 6 مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم الأحد جراء إطلاق نار على مستوطنة "عوفرا" قرب رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سيارة مسرعة أطلقت النار تجاه المستوطنين ما أدى إلى إصابة 6 أحدهم امرأة (30 عاما) إصابتها خطيرة. وأشارت إلى أن مطلقي النار تمكنوا من الفرار. وكان أصيب مستوطنان إسرائيليان، فى ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء 7 من نوفمبر الماضي، برصاص مسلحين، على مقربة من حاجز المحكمة، المؤدى إلى مدينة البيرة، قرب مستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالت الإذاعة العبرية الرسمية، إن مستوطنين أصيبا بجروح بعد إطلاق النار على مركبة، بالقرب من مستوطنة "بيت ايل". وأغلقت قوات الاحتلال حاجز المحكمة، ونشرت قواتها فى محيط مدينة البيرة، وبدأت بعمليات بحث وتمشيط عن مطلقى النار. واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حى البالوع، وانتشرت فى أكثر من منطقة فيه وتبحث
وقالت الإذاعة العبرية الرسمية، إن مستوطنين أصيبا بجروح بعد إطلاق النار على مركبة، بالقرب من مستوطنة "بيت ايل".
وأغلقت قوات الاحتلال حاجز المحكمة، ونشرت قواتها فى محيط مدينة البيرة، وبدأت بعمليات بحث وتمشيط عن مطلقى النار.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حى البالوع، وانتشرت فى أكثر من منطقة فيه وتبحث عن كاميرات تصوير للوصول الى مطلقى النيران.
ودفعت قوات الاحتلال بقوات كبيرة على مقربة مخيم الجلزون، شمال البيرة، حيث انتشرت الجيبات العسكرية فى الشارع المؤدى للمخيم.
وتنفذ المقاومة في رام الله من وقت لآخر عمليات ضد المستوطنين، وهو ما بات يشكل حالة من الإرباك والزعزعة لقوات الاحتلال.
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