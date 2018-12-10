انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع مواطنين روسيين في مصر.. والسلطات تحقق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:16 صباحاً - قتل مواطنان روسيان وأصيب ثالث بجراح، إثر حادث سير على الطريق السريع الذي يربط القاهرة بمدينة الغردقة السياحية على ساحل البحر الأحمر.

وأكدت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأحد، أن الحادث وقع على طريق الغردقة القاهرة، قرب مدينة رأس غارب، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.

ونقلت الوكالة عن مصدر في القنصلية الروسية في القاهرة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل الحادث والوقوف على ملابساته.

وتعد مصر بين أسوأ 10 دول في العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وتفيد الإحصاءات بأن عدد حوادث الطرق في مصر بلغ 14500 حادث عام 2015، أي بزيادة قدرها 1% عن العام الذي سبقه.

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخسائر المادية التي خلفها هذا العدد الهائل من الحوادث بنحو 30.2 مليار جنيه مصري.

ونجم عن حوادث المرور على مدار العام الماضي في مصر، سقوط 25500 شخص بين قتيل ومصاب.

ويؤكد الخبراء أن حوادث السير في مصر تنجم غالباً عن سوء الوضع الفني لوسائل النقل، وتردي حالة الطرق، وعدم التزام السائقين بقواعد المرور وضوابط الأمن والسلامة على الطرق.

يشار إلى أن السياحة المصرية كان قد تأثرت بشكل كبير بعد سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر 2015 ومقتل كل ركابها، وما لحقه من حظر سفر عدد من الدول لمواطنيها إلى مصر، وأبرزها روسيا وإنجلترا، ثم سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس في البحر المتوسط ووفاة ركابها في مايو 2016.