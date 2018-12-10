انت الان تتابع تفاصيل خبر مليء بالطاقة والرغبة.. تعرّف على لون 2019 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:16 صباحاً - أعلن معهد بانتون الأمريكي للألوان "Pantone"، عن لون السنة الجديدة 2019 الذي يحمل في طياته الرغبة والنشاط، حسب وصفه.

وحدد المعهد لون (المرجان الحي) "Living Coral" لوناً أساسياً للعام المقبل.

وذكر المعهد في منشوره أن اللون (الدرجة الخفيفة من اللون "16-1546 Living Coral") يشع بالرغبة والحيوية والطاقة، ما تتصف به الألوان النابعة من الطبيعة الحية.

ويعد استخدام هذه الدرجة اللونية للمرجان الطبيعي في شبكات التواصل الاجتماعي، وفقاً للخبراء، مصدر إلهام لمشاعر المستخدمين.

ويوحي "المرجان الحي" بمختلف ألوان الشعاب المرجانية الموجودة في الطبيعة.

كما أن انتشار التكنولوجيا الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي يقود الناس إلى البحث عن الحميمية مع المحيطين بهم.

وتدرجات اللون البرتقالي، وفقاً للخبراء، تعطي إحساساً بالقرب، فلون "المرجان الحي" مليء بالطاقة وشعور الاهتمام بالآخرين.

ويذكر أن معهد بانتون الأمريكي للألوان بدأ باختيار وتحديد التوجهات اللونية لعالم الأزياء والتصميم منذ عام 2000.

وكانت الشركة قد ابتكرت نظاماً موحداً لمطابقة الألوان عن طريق استخدام التقنية الرقمية، وبدأت تصدر ألبومات خاصة لعينات الألوان المختلفة وتدرجاتها.