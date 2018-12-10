انت الان تتابع تفاصيل خبر 40 صحفياً قتلوا في العراق خلال 3 سنوات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:16 صباحاً - قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق (مستقلة)، يوم الأحد، إن "40 صحفياً قتلوا وأصيب 76 آخرون بين عامي 2015 - 2017".

وأوضحت الجمعية في تقرير نشرته على موقعها الرسمي أن "40 صحفياً قتلوا خلال الأعوام الثلاثة، وأصيب 76 آخرين، معظمهم قضوا خلال فترة العمليات العسكرية لتحرير الأراضي التي احتلها تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014".

وأشارت الجمعية إلى "تسجيل 430 انتهاكاً صريحاً ضد حرية العمل الصحفي في العراق، معظمها كانت من قبل جهات حكومية وأمنية"، دون توضيح طبيعة تلك الانتهاكات.

وأضافت أن "معظم حالات الإصابات التي تعرض لها الصحفيون كانت خلال عام 2017، وهو العام الذي شهد معارك تحرير الموصل (شمال)".

كما لفتت الجمعية إلى "استمرار استهداف الجماعات المسلحة المجهولة للعديد من الصحفيين، وتواصل مسلسل الإفلات من العقاب".

ويعد العراق واحداً من بين أكثر دول العالم خطورة على العمل الصحفي منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، والفوضى الأمنية التي تلت ذلك وما زالت مستمرة.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 455 صحفياً عراقياً قتلوا منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003.