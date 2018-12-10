انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: سعودي يُهدِّد المعارضين لبلاده بـ"المنشار" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:16 صباحاً - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعاً مصوراً لسعودي يهدد كل من يخالف بلاده سياسياً ودينياً وثقافياً بتقطيعهم بـ"المنشار" على طريقة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

ويقول المواطن السعودي الذي لم تعرف هويته في المقطع المصور وهو يحمل المنشار: "عروبتك لكي تكون عربياً لازم تكتسبها منا، لازم تلتزم بعاداتنا وثقافتنا وسياساتنا. لكن في حال كنت تحارب بعيرنا وبول بعيرنا، أنت ليس منا، وإسلامكم ناقص، مع إسلام الفرس في إيران ومع إسلام العلمانيين في تركيا"، بحسب تعبيره.

وانتقد ناشطون عبر "تويتر" الناشط السعودي وحديثه، لا سيما في ظل الأزمة التي تعيشها الرياض إثر قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر الماضي.

ومنذ اغتيال خاشقجي وتقطيعه بالمنشار أطلق على ولي العهد محمد بن سلمان، إثر تقارير أكد تورطه في الجريمة، لقب "أبو منشار"، وبات الوصف يملأ واجهات الصحف الدولية والإقليمية، كما صار اللقب الأكثر شيوعاً الذي يرافق صوره التي يحملها متظاهرون.