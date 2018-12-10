انت الان تتابع تفاصيل خبر ترفض مقابلة ترامب.. خديجة: هذا ما خططنا له أنا وخاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:16 صباحاً - استبعدت خديجة جنكيز، خطيبة الإعلامي السعودي الراحل جمال خاشقجي، تلبية دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة البيت الأبيض، مجددة مطالبتها بالكشف عن جثة خطيبها ومحاكمة المتورطين باغتياله.

وقالت خديجة جنكيز في حديث لقناة الجزيرة، الأحد: "نريد كشف المسؤولين والمنفذين للجريمة، ومحاكمتهم محاكمة عادلة".

وفي حديثها عما يخص اتفاقها وخاشقجي حول مستقبلهما الخاص، كشفت خديجة قائلة: "كنا متفقين على الزفاف في أسبوع دخول جمال للقنصلية".

خديجة أضافت أنه "على الرغم من تأكيد مقتل جمال، ما زلت أعيش صدمة لا أستطيع تجاوزها".

قضة اغتيال جمال خاشقجي حدثت منذ شهرين، وما زالت مثار حديث وسائل الإعلام العالمية، وكانت أثارت تعاطف كبار قادة العالم، الأمر الذي دعا دونالد ترامب لتوجيه دعوة لخديجة جنكيز لزيارة البيت الأبيض.

لكن خديجة قالت: "رفضت دعوة ترامب لزيارة البيت الأبيض، وليس وارداً الآن تغيير موقفي"، مجددة مطالبتها "بالكشف عن مكان جثته (خاشقجي)، وبضرورة الإسراع في محاكمة المتورطين بجريمة قتله".

جدير بالذكر أن جمال خاشقجي، الإعلامي السعودي البارز، اغتيل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.

وبعد إنكار على مدى 18 يوماً، اعترفت السعودية بمقتل خاشقجي في قنصليتها، لكنها لم تعلن بعدُ عن مكان جثته، في حين تفيد معلومات مصدرها الأمن التركي أن الجثة قُطِّعت وأذيبت بحمض كيميائي.