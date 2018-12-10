انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر: قمة الخليج قفزت عن المشكلات الحقيقية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:16 صباحاً - انتقد المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية، اليوم الأحد، البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي الـ39؛ بسبب عدم مناقشته حصار قطر وسبل معالجته، وذلك في أول تعليق قطري.

وتساءل أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية، عبر "تويتر"، عن سبب عدم مناقشة القمة للأزمة الخليجية، وقال مستنكراً: "ما هذا البيان الختامي الذي لم يناقش حصار قطر وسبل معالجته؟".

وأضاف مخاطباً دول الحصار: "على من تضحكون؟ كفاكم هذا التسطيح والقفز على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها هذا المجلس".

ولم يتطرق البيان الختامي للقمة بشكل مباشر إلى سبل حل الأزمة الخليجية، غير أنه أكد التمسك بمجلس التعاون الخليجي، والحرص على قوته ووحدة الصف بين أعضائه.

وغاب 3 زعماء عن القمة الخليجية، هم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان قابوس بن سعيد، ورئيس الإمارات خليفة بن زايد، بينما رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر سلطان المريخي وفد بلاده.

وتأتي قمة الرياض وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر.

وفرضت الدول الأربع "إجراءات عقابية" على قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على القرار الوطني القطري".