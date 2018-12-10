انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: لقطة مؤثرة لأمير الكويت تُحرك عاطفة الخليجيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:16 صباحاً - رصدت عدسات الكاميرا لقطات مصوّرة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهو يتفقد علم قطر، أثناء الصورة الجماعية لرؤساء وممثلي دول الخليج، عقب اختتام جلسات قمة مجلس التعاون الـ39.

تصرّف أمير الكويت دفع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، إلى تقبيل رأس الشيخ الصباح، شاكراً له تفقده العلم، وهي اللقطة التي تفاعل معها الخليجيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره أن الكويت حملت على عاتقها حل الأزمة الخليجية منذ بدئها في يونيو 2017، لكن تعنت دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين) حال دون تحقيق أي تقدّم.

وغاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن القمة المنعقدة في الرياض، وأناب عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان المريخي، في الوقت الذي يتواصل فيه حصار الرباعي العربي على قطر.

وحضر القمة كل من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، ونائب رئيس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، نائباً عن السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.