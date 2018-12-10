شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" توصى الحكومة باعتبار مسار العائلة المقدسة مشروعاً قومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم ناقش بيان وزيرى السياحة والطيران فى اجتماعهم مع اللجنة الأسبوع الماضى، حيث أن عددا من أعضاء اللجنة لم يحضروا، متابعاً، : "كان مهم نسرد ملخص عنه ، ونستمع إلى وجهات النظر بشأن البيانين".

وأضاف "صدقى" فى تصريح لـ ”الخليج 365” أن اللجنة ستقدم توصية للحكومة بأن يكون مسار العائلة المقدسة مشروعاً قومياً، متابعاً، : "مسار العائلة المقدسة، يضم 25 نقطة، ويشمل 12 محافظة، هذا المسار من المفترض أن يكون العمود الفقرى للنهوض بالبنية التحتية، وخلق فرص عمل، واستثمار للسياحة فى عدد من المحافظات، وله أبعاد سياسية ودينية واجتماعية".

وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إلى أنه لأول مرة ستدخل السياحة محافظات الدلتا، حيث أن عدداً من محافظات الدلتا ضمن المسار، متابعاً، : "اللجنة دورها التنسيق، بين هيئة التنمية السياحية بما أنها لديها خريطة، ومن ناحية أخرى مع الكنيسة ووزارة الداخلية والتنمية المحلية والوزارات المعنية، بما يتناسب مع قيمتنا، وفى مدة زمنية محددة".