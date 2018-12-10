شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الاماراتي يصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ، في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وآخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط .

ووصل وزير الخارجية الاماراتي على متن طائرة خاصة وتم استقباله بصالة رئاسة الجمهورية، وكان في استقباله عدد من المسئولين، ومن المقرر ان يبحث ابن زايد عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك مع المسئولين المصريين.

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