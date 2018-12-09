مسؤول قطري ينتقد بيان القمة الخليجية ويهاجم الجبير

انتقد مسؤول قطري في وزارة الخارجية، البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب عدم مناقشة المجتمعين، لحيثيات الأزمة الخليجية وسبل معالجتها.

وكتب مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أحمد الرميحي في "تويتر": "ما سبب عدم مناقشة القمة للأزمة الخليجية؟ وما هذا البيان الختامي الذي لم يناقش حصار قطر وسبل معالجته"؟