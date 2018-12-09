ترامب يصرخ.. "من هم الذين علينا أخذ أموالهم"؟

كشفت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي فحوى مكالمة هاتفية تلقتها من الرئيس دونالد ترامب عقب سقوط مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس في الجمعية العامة مؤخرا.

وبثت قناة "Hadashot news" الإسرائيلية أمس مقطع فيديو لتصريحات هايلي خلال حفل أقيم في مقر البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة الخميس، عقب التصويت الفاشل، قالت فيه هايلي: "اتصل بي الرئيس وسألني: "نيكي ما الذي حدث؟".

وأضافت: "بعد أن شرحت له ما صار، قال: ممن يجب أن ننزعج؟ على من تريدينني أن أصرخ، ومن هم الذين سنأخذ أموالهم؟".

وتابعت هايلي: "لن أفشي لكم ما قلت...