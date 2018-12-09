"الأعلى للآثار": صورة الهرم الإباحية "فوتوشوب"

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الصورة الإباحية التي تضمنها فيديو السائح وصديقته أعلى الهرم "فوتوشوب".



وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أنه لم يتم تصوير فيلم إباحي كما يدَّعي البعض، مشيرًا إلى أن عددًا من المتخصصين أكدوا للدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأحد، أن هذه الصورة الإباحية في الفيديو "فوتشوب" وليست حقيقية، ولكن رغم ذلك فإن الوزير أمر بإحالة الواقعة برمتها إلى النائب...