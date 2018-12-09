نشطاء يعلنون عن تأسيس حملة "السترات الحمراء" لـ"إنقاذ تونس"

أعلن نشطاء تونسيون في بيان عن تأسيس حملة "السترات الحمراء" لإنقاذ تونس وليستعيد التونسيون كرامتهم و حقهم في العيش الكريم، على غرار حركة "السترات الصفراء" في فرنسا. وأشار النشطاء في بيان إلى أن هذه الحملة "وطنية شبابية خالصة مفتوحة للعموم ومنفتحة على الجميع وهي استمرارية لنضال الشعب التونسي وخطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب...

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