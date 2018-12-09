مركز حميميم: مقتل جندي سوري وإصابة آخر نتيجة قصف المسلحين في اللاذقية

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في حميميم في ​سوريا​ الجنرال سيرغي سولوماتين، خلال مؤتمر صحفي، أن "جندياً سوريا قتل وأصيب آخر نتيجة قصف المسلحين في محافظة ​اللاذقية​".

ولفت سولوماتين إلى أنه "على رغم من تشغيل نظام وقف الأعمال القتالية في جميع ​الأراضي السورية​، تم تسجيل قصف الفصائل المسلحة غير الشرعية خلال 24 ساعة الماضية مواقع ​الجيش السوري​ في سندران وأبو ضالي وتل ​التوت​ ب​ريف اللاذقية​، ومعن وكبرية وتلمرك وقبيبة أبو الحدة ب​ريف حماة​ والأحياء الشمالية الغربية والجنوبية الغربية والغربية بريف حلب وأحياء ذهبية والسكاري بمدينة حلب".