مركز حميميم: مقتل جندي سوري وإصابة آخر نتيجة قصف المسلحين في اللاذقية

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في حميميم في سوريا الجنرال سيرغي سولوماتين، خلال مؤتمر صحفي، أن "جندياً سوريا قتل وأصيب آخر نتيجة قصف المسلحين في محافظة اللاذقية".
ولفت سولوماتين إلى أنه "على رغم من تشغيل نظام وقف الأعمال القتالية في جميع الأراضي السورية، تم تسجيل قصف الفصائل المسلحة غير الشرعية خلال 24 ساعة الماضية مواقع الجيش السوري في سندران وأبو ضالي وتل التوت بريف اللاذقية، ومعن وكبرية وتلمرك وقبيبة أبو الحدة بريف حماة والأحياء الشمالية الغربية والجنوبية الغربية والغربية بريف حلب وأحياء ذهبية والسكاري بمدينة حلب".
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