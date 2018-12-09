ناطق باسم حماس: عملية عوفر تأكيد على خيار شعبنا في مقاومة الإحتلال

أكد الناطق الإعلامي باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "عملية عوفرا البطولية تأكيدٌ على خيار شعبنا وشرعيته في مقاومة الإحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه"، مشيراً إلى أنها "تبرهن على أن أي محاولة لإدانة ​المقاومة الفلسطينية​ ستفشل أمام إرادة وبسالة شعبنا الفلسطيني ورسالة على ديمومة شعبنا واستمراره في نضاله وانتفاضته حتى استرداد حقوقه المسلوبة".

وكان ​الجيش الإسرائيلي​ قد أعلن عن إصابة 6 مستوطنين أحدهم بحالة حرجة نتيجة إطلاق نار في مستوطنة عوفرا شرقي ​رام الله​ وقد لاذ مطلق النار بالفرار.