ناطق باسم حماس: عملية عوفر تأكيد على خيار شعبنا في مقاومة الإحتلال

أكد الناطق الإعلامي باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "عملية عوفرا البطولية تأكيدٌ على خيار شعبنا وشرعيته في مقاومة الإحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه"، مشيراً إلى أنها "تبرهن على أن أي محاولة لإدانة المقاومة الفلسطينية ستفشل أمام إرادة وبسالة شعبنا الفلسطيني ورسالة على ديمومة شعبنا واستمراره في نضاله وانتفاضته حتى استرداد حقوقه المسلوبة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن إصابة 6 مستوطنين أحدهم بحالة حرجة نتيجة إطلاق نار في مستوطنة عوفرا شرقي رام الله وقد لاذ مطلق النار بالفرار.
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