الجزيرة: اندلاع معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين شرق الحديدة

ذكرت قناة "الجزيرة" أن معارك عنيفة اندلعت بين ​القوات​ الحكومية التابعة للرئيس ​اليمن​ي ​عبد ربه منصور هادي​ والمدعومة من ​التحالف العربي​ بقيادة السعودية من جهة، وبين حركة "أنصار الله" (​الحوثيين​) من جهة ثانية شرق مدينة ​الحديدة​ جنوب غرب اليمن".

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