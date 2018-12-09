لودريان: نأمل أن يلعب الحوار المفتوح دورا في تهدئة الاحتجاجات

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أنه "يأمل في أن يلعب الحوار المفتوح دوراً في تهدئة ​احتجاجات​ حركة السترات الصفراء في الشارع الفرنسي التي تحولت إلى ​العنف​ في بعض الأحيان".

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