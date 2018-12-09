عبد اللهيان: لم يبق من مجلس التعاون الخليجي لا مجلس ولا تعاون

اعتبر المستشار الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ ال​إيران​ي ​حسين أمير عبد اللهيان​ أن "​مجلس التعاون الخليجي​ لم يبق منه لا مجلس ولاتعاون". وأكد عبد اللهيان في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "​البحرين​ غارقة في أزمة غير شرعية، و​السعودية​ في أزمة خاشقجي، ​الرياض​ و​أبوظبي​ في أزمة الهزيمة في اليم"، معتبراً أنه "لامتلاك منطقة قوية وآمنة، يجب أن يكون هناك تعاون بناء من قبل السعودية و​الإمارات​، وإيجاد ترتيبات جديدة إقليمية بمشاركة إيران و​العراق​".

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