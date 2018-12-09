الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة سلواد بحثا عن مطلق النار في عوفر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن ​الجيش الإسرائيلي​ اقتحم بلدة سلواد قرب ​رام الله​ بحثاً عن مطلق النار على المستوطنين في مستوطنة عوفر في ​الضفة الغربية​. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن إصابة 6 مستوطنين بجروح إحداها حرجة لإمرأة في الثلاثين من عمرها بالإضافة إلى فتاتين، فيما فرّ مطلق النار بعيداً عن المكان.

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