فيصل المقداد: لرفع الصوت دوليا على جرائم التحالف الدولي بحق النساء والأطفال

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال لقائه المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور أن "أطفال سوريا هم كنز المستقبل والجيل الذي سيعيد تشييد ما دمرته الحرب الارهابية التي شنت عليها ما يضفي على اهتمام الحكومة السورية بشؤونهم وتعليمهم وصحتهم أهمية استثنائية".
وأوضح المقداد أن "سوريا تسعى جاهدة بمساعدة من منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها اليونيسيف الى تأمين متطلباتهم ومستلزماتهم بشكل مباشر في جميع أنحاء سوريا، وبشكل خاص الأماكن التي حررها الجيش السوري واعادة المنشآت التعليمية التي دمرتها التنظيمات الإرهابية في هذه المناطق إلى العمل باقصى سرعة إلى جانب مساعدتهم ودعمهم بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك دعم قطاع التعليم وصحة الطفل وغذائه وتسهيل دخول اللقاحات والأدوية حتى إلى الاماكن التي تواجدت فيها المجموعات الإرهابية".
وأكد المقداد "أهمية دور المنظمات الدولية واليونيسيف في تقديم المساعدة لأطفال اللاجئين العائدين وتأمين مستلزماتهم وتمكينهم من العودة بأسرع وقت ممكن الى ممارسة حياتهم الطبيعية".
ولفت إلى "أهمية رفع الصوت دوليا ازاء الجرائم النكراء التي تقوم بها قوات "التحالف الأميركي" في شمال شرقي سوريا والتي تستهدف يوميا عشرات النساء والأطفال بدم بارد ودون أي احترام للمواثيق الدولية إلى جانب ضرورة عدم السكوت عن الممارسات التي تقوم بها الميليشيات الكردية في شمالي سورية بما في ذلك مصادرتها لحق الاف الاطفال في التعليم حيث تمنعهم من الذهاب إلى مدارسهم".
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