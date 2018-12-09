الراي: بوتين حضّ نتانياهو على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة

أكدت أوساط سياسية ودوائر دبلوماسية عربية وغربية لصحيفة "الراي" الكويتية أنها رصدت مآل عملية "درع الشمال" التي أطلقتْها إسرائيل الأسبوع الماضي تحت عنوان تدمير أنفاق "​حزب الله​" الهجومية والعابرة للحدود، وهو التطوّر الذي واكَبه ​المجتمع الدولي​، بـ "غطاء" أميركي معلَن ودعوات أوروبية لضبْط النفس، قبل أن تدخل ​روسيا​ على الخط حيث حضّ الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في اتصال هاتفي، رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ على "ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وفق قرار ​الأمم المتحدة​ 1701، وعلى أهمية التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في ​لبنان​، في ضوء عمليات ​الجيش الإسرائيلي​ على طول الخط الشمالي مع لبنان".

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