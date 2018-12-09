مسؤول روسي: أمر مثير للسخرية اتهام روسيا بالتورط بإحتجاجات فرنسا

أكد نائب رئيس لجنة ​مجلس الدوما الروسي​ للشؤون الدولية ألكسي تشابا أن "التحقيق الذي بدأ في ​فرنسا​ حول تورط ​روسيا​ المزعوم في الاحتجاجات في البلاد، هو استمرار الاتجاه العالمي باتهام روسيا بكل المشاكل".

وأوضح تشابا أنه "من المعروف أنه الآن يوجد "ترند" لإلقاء اللوم على روسيا في كل شيئ. إنه أمر مثير للسخرية. ومن ناحية أخرى، يدرك العالم الآن أن هذا تهريج".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن الأمانة العامة للدفاع و​الأمن​ الوطني الفرنسي بدأت في تحقيق تورط روسيا المزعوم في الاحتجاجات في البلاد.