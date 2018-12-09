ذكرت معلومات صحافية أن ​الجيش الإسرائيلي​ استقدم حفارة آبار ضخمة، باشرت بأعمال الحفر بحثا عن أنفاق مزعومة في الجهة المقابلة ل​بوابة فاطمة​ خراج ​بلدة كفركلا​، بعدما كانت قد سحبت الحفارات الأربعة السابقة من المنطقة المذكورة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الاسرائيلي استقدم حفارة ضخمة بدأت العمل مقابل بوابة فاطمة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .