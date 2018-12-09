التحالف العربي: إصدار 17 تصريحا لسفن مساعدات متوجهة لليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إصدار 17 تصريحًا لسفن متوجهة لليمن تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

ذكر التحالف في بيان، أوردته قناة العربية الإخبارية الليلة الأحد، أن مليشيات الحوثي تتعمد تأخير دخول 3 سفن إلى الموانئ اليمنية لتفريغ حمولتها، موضحًا أن قواته تجدد التصاريح ومدة الانتظار 32 يومًا.

وكشف التحالف، أنه تم إصدار 153 تصريحًا بريًا وجويًا وبحريًا، ولحماية القوافل في اليمن خلال 72 ساعة بمعدل 11 تصريحًا جو و17 تصريحًا بحريًا، و10 تصاريح برية، و115 تصريحا لحماية القوافل.

ويعد ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر الميناء الرئيسي في اليمن، ونقطة دخول معظم السلع التجارية والمساعدات الأساسية إلى البلاد.