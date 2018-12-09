80 طبيبًا مصريًا وأجنبيًا يعالجون "أطفال الشفة الأرنبية" بالأقصر مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

100 طفل مصابون بتشوه "الشفة الأرنبية" وشقوق سقف الحلق، حضروا إلى مستشفى الأقصر الدولي بعضهم قادمون من المحافظات المجاورة لإجراء جراحات تجميلية على أيدي 30 طبيبًا أجنبيًا متخصصون في هذا النوع من الجراحات يُساعدهم 50 طبيبًا مصريًا في عدد من التخصصات ضمن أعمال القافلة الطبية التي تنظمها مؤسسة عملية الابتسامة - مصر.

"الشفة الأرنبية" أحد تشوهات الوجه الشائعة الناتجة عن عوامل وراثية وبيئية والتي تتمثل في شق الشفة، وقد تكون أحادية بشق إحدى الشفتين أو ثنائية بشق الشفتين.

ياسين أحمد – طفل يبلغ من العمر 7 سنوات جاء بصحبة والديه قادمين من محافظة قنا التي تبعد نحو 60 كليو مترًا عن محافظة الأقصر ليتخلص من الشفة الأرنبية التي طالما سببت له حرجًا أمام زملائه في المدرسة .

يقول والد ياسين إن ابنه ولد بالشفة الأرنبية وذهب به لعدة أطباء أكدوا أن السبب عيب خلقي ليس له علاج سوى إجراء جراحة تجميلية إلا أن تكلفة الجراحة كانت أكبر من مقدرته المالية لذا سارع في التسجيل في القافلة التي تتكفل بإجراء الجراحات التجميلية للأطفال المصابون.

يضيف والد ياسين: للأسف إصابة "ياسين" بالشفة الأرنبية شكّلت له أزمة كبيرة في مواجهة المجتمع في المدرسة والشارع الذي يجهل كيفية التعامل مع الأطفال المصابين بهذا التشوّه والذين يحتاجون لدعم نفسي ومعنوي لا السخرية التي تسبب لهم أزمات نفسية كبيرة في المستقبل.

فيما يقول أحمد صلاح، رئيس المؤسسة في مصر إن المرضى المصابين بهذا التشوه الخلقي يحتاجون لكثير من الدعم والاهتمام إذ يجب على الأسرة والمجتمع دعم الطفل معنويًا وماديًا وصحيًا لمساعدته على أن يعيش حياة سوية كباقي الأطفال في سنة.

يضيف "صلاح" لذا حرص جميع المشاركين في القافلة الطبية قبل إجراء العمليات الجراحية قضاء يومًا مع الأطفال يسوده المرح والبهجة، واستغلال هذا اليوم في فحص الحالات التي ستخضع لعميات جراحية.

بدأت القافلة في إجراء الجراحات التجميلية للأطفال المصابين اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الخميس بواقع 20 عملية في اليوم.

فيما يقول الدكتور طارق السيد، مدير مستشفى الأقصر الدولي إن القافلة تمتد لمدة أسبوع وتهدف إلى الكشف المجاني على حالات الأطفال المصابين بالشفة الأرنبية، وشق سقف الحلق وتقديم سبل العلاج اللازم لهم مع إعداد الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي ليتم إجراء العمليات مجانًا.

وأشار إلى أنه يشارك في القافلة فريق من الأطباء الأجانب والمصريين مكوّن من 30 طبيبًا من الأجانب و50 آخرين يتنوعون ما بين أطباء جراحة أطفال وجراحة تجميل أسنان وفم وتخدير وتمريض وتسجيل طبي وترجمة ومتطوعين للتعامل مع الأطفال .

أكد "السيد" أنه جرى فحص المصابين، وبدأت القافلة في إجراء العمليات الجراحية من اليوم الأحد، وحتى الخميس.

يذكر أن مؤسسة عملية الابتسامة مصر، مؤسسة غير حكومية، ولا تهدف للربح تأسست عام 2004، وهي فرع من مؤسسة عملية الابتسامة الدولية، ونجحت بعلاج أكثر من 250 ألف طفل في أكثر من 60 دولة.