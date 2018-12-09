باكستان و الأردن يشيدان بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة - عبد المنعم البراشي :

استقبل وزيرالحج السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، بمكتبه بالوزارة بمكة المكرمة اليوم "الأحد" وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادر ، و وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل والوفد المرافق لهما كلاًّ على حدة، وذلك ضمن برنامج

استقبال رؤساء وفود شؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج بهدف تنظيم شؤون الحجاج لحج هذا العام 1440هـ.

وأشاد وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان بجمهورية باكستان الإسلامية، و وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية بالتطور الكبير الذي تشهده الخدمات التي

تقدمها المملكة لضيوف الرحمن بشكل عام وما تقدمه وزارة الحج والعمرة على وجه الخصوص من خلال توفير خدمات متميزة لضيوف الرحمن بالإضافة الى استخدام "التقنية" التي سهّلت للحجاج أداء مناسكهم، وحقّقت الإنسيابية المطلوبة والشفافية العالية في كافة إجراءاتهم في نجاح متميز لحج العام الماضي، وذلك منذ قدوم ضيوف الرحمن وأثناء إقامتهم وأدائهم المناسك، وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.