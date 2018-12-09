باكستان و الأردن يشيدان بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

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استقبل وزيرالحج السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، بمكتبه بالوزارة بمكة المكرمة اليوم "الأحد" وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادر ، و وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل والوفد المرافق لهما كلاًّ على حدة، وذلك ضمن برنامجاستقبال رؤساء وفود شؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج بهدف تنظيم شؤون الحجاج لحج هذا العام 1440هـ.
وأشاد وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان بجمهورية باكستان الإسلامية، و وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية بالتطور الكبير الذي تشهده الخدمات التي
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