كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلى تنضم للدول الرافضة لميثاق الهجرة.. وتعتبرها ليست من حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت تشيلي إلى الدول التى تنسحب من ميثاق الهجرة المثير للجدل في الأمم المتحدة، حسبما أشارت وزارة الداخلية التشيلية، مما أثار غضباً بين أحزاب المعارضة التي اتهمت حكومة "سيباستيان بينيرا" بالسلوك "المخزي والسلطوي".

وأطلع "رودريجو أوبيلا" سكرتير وزارة الداخلية في تشيلي، صحيفة "ميركوريو" الأحد، أن ممثلي البلاد لن يحضروا الحدث لاعتماد الاتفاقية في مطلع الأسبوع المقبل في مدينة مراكش المغربية.

وقال رودريجو "موقفنا واضح، لقد قلنا إن الهجرة ليست حقًا من حقوق الإنسان، فالدول لها الحق في تحديد متطلبات الدخول للمواطنين الأجانب".