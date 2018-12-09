كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم بالسكين على ثلاث نساء في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت الشرطة الفرنسية، إن ثلاث نساء تعرضن ،اليوم الأحد، لاعتداء بسكاكين وأصيبن بجروح طفيفة في
محطة مولهاوس شمال شرقي فرنسا.
والقت الشرطة القبض على مرتكب الحادث بعد فترة وجيزة.
وذكرت الشرطة أن مرتكب الجريمة ، وهو شاب بالغ كان يتحدث بعبارات غير مترابطة أثناء اعتقاله،بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة"لوفيجارو".
وتتراوح أعمار النساء اللاتي تمت مهاجمتهن بين 25 و 58 و 60 سنة.
ولم يتضح بعد السبب وراء الإعتداء.
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