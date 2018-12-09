كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تضيف رادار "عين الصقر" إلى مخزونها التقني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويعتبر هذا الرادار ثلاثي الأبعاد من الطراز غير الدوار والقببي، وهو قادر على كشف وتعقب الأهداف السطحية والجوية مثل الطائرات و الطائرات المسيرة والمروحيات والسفن السطحية وصواريخ "سطح —سطح" وصواريخ الدفاع الجوي. ويبلغ مدى "عين الصقر" نحو 200 كم ومدى ارتفاع الكشف عن الأشياء الطائرة 30 كم ويعمل على التردد "إس" وطول الموج 2.7 الى 3.1 جيجا هيرتز. ويتألف الرادار الجديد من 4 أوجه ولكل وجه منها 1000 ولديه قابلية تعقب 3 أهداف بصورة متزامنة (المجموع 12 هدفا). ومن الخصائص البارزة الأخرى لهذا الرادار قدرات فريدة ضد الحرب الالكترونية (ECCM) من ضمنها إرسال نبضات عشوائية والتبديل السريع للذبذبات وتحليل الحرب الإلكترونية للمنظومة المرسلة والسيطرة على الحساسية تجاه الزمن والتغييرات السريعة للذبذبات وتكرار وتكثيف النبضات. عرضت القوة البحرية في الجيش الإيراني "آخر منجزاتها في معرض أقيم مؤخرا ومنها أحدث أنموذجا لـ "رادار المصفوفة الممرحلة" باسم "عين الصقر".

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