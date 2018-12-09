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واشنطن لا تسعى لتمديد "الهدنة" مع الصين

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن لا تسعى لتمديد "الهدنة" مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير المفاوضين التجاريين بالولايات المتحدة روبرت لايتزر، الأحد، إنه لا يسعى لمد هدنة الـ90 يوماً في الحرب التجارية مع الصين، في حال عدم التوصل لاتفاق بحلول مطلع مارس المقبل.
وتتناقض تصريحات لايتزر المسئول عن المفاوضات مع الصين التي بدأت مؤخراً في الأرجنتين مع بوادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره الاقتصادي لاري كودلو، حول مد محتمل لـ90 يوماً للحوار بين البلدين.

وقال لايتزر في مقابلة مع قناة "سي بي اس نيوز" الأمريكية: "مطلع مارس هو الموعد المحدد".

وكان ترامب قد أشار في تغريدة على شبكة تويتر الاجتماعية الأسبوع الماضي، إلى احتمال مد المفاوضات مع الصين، وقال مستشاره كودلو بعدها أن الرئيس قد يكون مستعد لذلك "في حال وجود تحركات جيدة وقوية واجراءات جيدة" من بكين.

ويرغب البيت الأبيض في إحداث هذه المحادثات "تغيرات هيكيلة" في النظام التجاري الصيني وخاصة فيما يتعلق بما يعتبره "نقل قسري للتكنولوجيا" وعدم "حماية الملكية الفكرية".

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