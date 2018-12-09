كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن لا تسعى لتمديد "الهدنة" مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال لايتزر في مقابلة مع قناة "سي بي اس نيوز" الأمريكية: "مطلع مارس هو الموعد المحدد".
وكان ترامب قد أشار في تغريدة على شبكة تويتر الاجتماعية الأسبوع الماضي، إلى احتمال مد المفاوضات مع الصين، وقال مستشاره كودلو بعدها أن الرئيس قد يكون مستعد لذلك "في حال وجود تحركات جيدة وقوية واجراءات جيدة" من بكين.
ويرغب البيت الأبيض في إحداث هذه المحادثات "تغيرات هيكيلة" في النظام التجاري الصيني وخاصة فيما يتعلق بما يعتبره "نقل قسري للتكنولوجيا" وعدم "حماية الملكية الفكرية".
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