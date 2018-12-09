كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق نار على مجموعة من المهاجرين في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تم إطلاق النار على مجموعة من المهاجرين من أمريكا الوسطى في طريقهم إلى الحدود الأمريكية في ولاية فيراكروز المكسيكية.
ووفقا لموقع "15 Minutos" قتلت امرأة، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.
وأشار الموقع أن الشرطة المحلية قد تكون وراء الهجوم، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا.
يذكر أن الرئيس الأمريكي هدد، في وقت سابق، في سياق محاربته للهجرة غير الشرعية، بإغلاق الحدود مع المكسيك إذا لزم الأمر، وكتب ترامب في صفحته على تويتر، أنه إذا لزم الأمر لسبب ما، فسوف تغلق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن " الولايات المتحدة ليس بوسعها بعد عقود من انتهاكات قوانين الهجرة على تحمل هذا الوضع المكلف و الخطير".
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا ، يعلق لمدة 90 يوما منح اللجوء السياسي للمهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة. وتم اتخاذ هذه التدابير بسبب قوافل المهاجرين القادمين من بلدان أمريكا الوسطى، والتي تتوجه إلى أمريكا عبر الأراضي المكسيكية.
شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار على مجموعة من المهاجرين في المكسيك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .