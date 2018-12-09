إطلاق نار على مجموعة من المهاجرين في المكسيك

تم إطلاق النار على مجموعة من المهاجرين من أمريكا الوسطى في طريقهم إلى الحدود الأمريكية في ولاية فيراكروز المكسيكية.

وأشار الموقع أن الشرطة المحلية قد تكون وراء الهجوم، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي هدد، في وقت سابق، في سياق محاربته للهجرة غير الشرعية، بإغلاق الحدود مع المكسيك إذا لزم الأمر، وكتب ترامب في صفحته على تويتر، أنه إذا لزم الأمر لسبب ما، فسوف تغلق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن " الولايات المتحدة ليس بوسعها بعد عقود من انتهاكات قوانين الهجرة على تحمل هذا الوضع المكلف و الخطير".

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا ، يعلق لمدة 90 يوما منح اللجوء السياسي للمهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة. وتم اتخاذ هذه التدابير بسبب قوافل المهاجرين القادمين من بلدان أمريكا الوسطى، والتي تتوجه إلى أمريكا عبر الأراضي المكسيكية.