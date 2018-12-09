كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة إصابات إطلاق نار قرب رام الله لـ "6 مستوطنين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت مصادر عبرية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات جراء إطلاق نار على مدخل مستوطنة عوفرا شرق رام الله، إلى 6 مستوطنين.
وأوضحت المصادر أن سيارة مسرعة أطلقت النار تجاه مجموعة من المستوطنين على مدخل المستوطنة، ما أدى إلى إصابة ستة مستوطنين بينهم إصابة بالغة الخطورة.
وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مكان الحادث منكقة عسكرية مغلقة وتجري أعمال بحث واسعة في المكان تحديداً في بلدة سلواد المقامة على أراضيها المستوطنة.
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة إصابات إطلاق نار قرب رام الله لـ "6 مستوطنين" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .