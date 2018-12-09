كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة إصابات إطلاق نار قرب رام الله لـ "6 مستوطنين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر عبرية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات جراء إطلاق نار على مدخل مستوطنة عوفرا شرق رام الله، إلى 6 مستوطنين.

وأوضحت المصادر أن سيارة مسرعة أطلقت النار تجاه مجموعة من المستوطنين على مدخل المستوطنة، ما أدى إلى إصابة ستة مستوطنين بينهم إصابة بالغة الخطورة.