أنجيلا ميركل تحل بالمغرب.. وتلتقي الملك محمد السادس والعثماني

وصلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، مساء اليوم الأحد، إلى المغرب، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للهجرة، الذي سينعقد بمدينة مراكش، ابتداء من يوم غد الاثنين.

وتشير المعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن ميركل ستلتقي الملك محمد السادس في مراكش، في مستهل زيارتها، على أن تحضر في وقت لاحق مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني.

من جهتها، أوضحت الحكومة الألمانية، أن المحادثات بين الملك محمد السادس ستكون حول العلاقات الثنائية بالإضافة إلى مواضيع إقليمية، كما ستتركز المحادثات على سياسة الهجرة.

وستلقي ميركل كلمة، صباح يوم غد الاثنين، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتصديق على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة المثير للجدل، قبل أن تعود إلى برلين.

وسيعرف المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة في مراكش، الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة، مشاركة ما لا يقل عن 150 بلدا عضوا، إلى جانب حضور ما لا يقل عن عشرين من رؤساء الدول والحكومات في هذا الموعد العالمي المهم.

وتمت الموافقة على نص الميثاق العالمي لهجرة آمنة، ومنظمة، ومنتظمة في 13 يوليوز من قبل الدول الأعضاء تحت رعاية الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وتهدف هذه الوثيقة، التي سيتم اعتمادها خلال هذا المؤتمر، الذي يبحث قضية الهجرة في شموليتها إلى تحسين تدبير الهجرة الدولية، ودعم، وتعزيز حقوق المهاجرين مع المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.