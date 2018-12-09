بوكا جينيور ينهي الشوط الأول متفوقا على ريفربلايت بهدف دون رد

أنهى فريق بوكا جينيور الأرجنتيني، الجولة الأولى من مباراته أمام غريمه التقليدي ريفر يلايت متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما، حاليا بملعب “سانتياغو بيرنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد، في إياب نهائي “كوبا ليبيرتادوريس”.
ووقع الفريق الأزرق والأحمر الهدف الوحيد في المباراة لحد الآن، في الدقيقة 43 بعد هجمة مرتدة متقنة، أنهاها بينيديتو في الشباك.
يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.
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