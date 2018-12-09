شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تطلب من «ترامب» عدم التدخل في شؤونها الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا بعد تعليقاته الناقدة على تحرك “السترات الصفراء”.

وقال لو دريان، في برنامج تلفزيوني “أقول لدونالد ترامب، ورئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) قال له أيضاً: نحن لسنا طرفاً في النقاشات الأمريكية، اتركونا نعيش حياتنا حياة آمنة”.

وتابع: “نحن لا نضع السياسة الداخلية الأمريكية في حساباتنا ونريد أن يكون ذلك بالمثل”.

والسبت، هاجم ترامب مجدداً اتّفاق باريس حول المناخ، معتبراً أن تظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا تثبت فشل هذا الاتّفاق.

وكتب ترامب على تويتر: “نهار وليل حزينان جداً في باريس”، وذلك في الوقت الذي كانت فيه العاصمة الفرنسية تشهد صدامات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.

وأضاف: “ربما حان الوقت لوضع حدّ لاتفاق باريس السخيف والمكلف للغاية، وإعادة المال إلى الناس عبر خفض الضرائب”.

وكان ترامب أعلن في يونيو 2017 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي أبرم في باريس في نهاية 2015 لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

واعتبر الرئيس الأمريكي أنّ “اتفاق باريس لا يسير على نحو جيّد بالنسبة لباريس. وتظاهرات وأعمال شغب في كل أنحاء فرنسا التي عاشت السبت الرابع من التظاهرات الاحتجاجية “الصفراء”.

ورضخ ماكرون هذا الأسبوع لبعض مطالب المحتجّين عبر إجراءات لمساعدة الفقراء والطبقة المتوسطة التي تعاني من صعوبات معيشية، وقد تضمنت إجراءاته إلغاء الزيادة المقررة في الضرائب على الوقود والحفاظ على أسعار الكهرباء والغاز في 2019.