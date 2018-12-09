انت الان تتابع حريق هائل في مركب عائم بالمنصورة.. ووقوع إصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رانيا الديداموني ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٩ م
شهد كورنيش نهر النيل بمدينة المنصورة، مساء اليوم الأحد، نشوب حريق هائل في مطعم مركب عائم، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف والحماية المدنية لإطفاء الحريق، وجار السيطرة على النيران وإخمادها. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل بمركب عائم، أمام فيلا غيث. توجهت سيارات الحماية المدنية، بقيادة المقدم أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية، وبإشراف اللواء أحمد مهدي، مدير إدارة الدفاع المدني، لمكان البلاغ وسط محاولات للسيطرة على الحريق.
تمكن رجال الحماية المدنية بمدينة المنصورة، من إنقاذ حالتين أصيبتا بحروق، وأربع حالات أخرى باختناق، أحدهم من رجال الإطفاء، وانتشال ثلاثة آخرين قفزوا في مياه النيل من أعلى المركب، فيما يتم البحث عن رابع. نُقل جميع المصابين إلى مستشفى طوارئ جامعة المنصورة، ولم يتم حصر العدد النهائي للمصابين حتى الآن، كما
تمكن رجال الحماية المدنية بمدينة المنصورة، من إنقاذ حالتين أصيبتا بحروق، وأربع حالات أخرى باختناق، أحدهم من رجال الإطفاء، وانتشال ثلاثة آخرين قفزوا في مياه النيل من أعلى المركب، فيما يتم البحث عن رابع.
نُقل جميع المصابين إلى مستشفى طوارئ جامعة المنصورة، ولم يتم حصر العدد النهائي للمصابين حتى الآن، كما تسببت النيران في احتراق ثلاثة طوابق من المركب العائم، على كورنيش مدينة المنصورة، في منطقة المشاية السفلية.
وأشارت مصادر طبية إلى أن المصابين بحروق هما: حسن سمير عبد الغني، وأحمد محمد الغريب، وإصابتهما من الدرجة الثانية.
يذكر أن إحدى عائمات المنصورة، شهدت حريقا هائلا، أغسطس الماضي، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين، بسبب تسريب غاز من أنبوب فريون بالمطعم.
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