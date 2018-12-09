انت الان تتابع أغرب ثنائيات 2018.. ميكس الراب والشعبي يفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حرص عدد من المطربين على مفاجأة جمهورهم خلال عام 2018 بدويتوهات مع مغنين مختلفين عنهم فى اللون الغنائي، ليقدموا تجربة جديدة بحثاً عن الانتشار ونجاح أكبر فهل نجحت معهم؟

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ م

عام 2018 كان حافلا بالعديد من الأغانى، وحرص عدد كبير من المطربين التواجد بألبومات، منهم تامر حسني وعمرو دياب وغيرهما، وحرص المغنون على تقديم أفضل ما لديهم، وفتح مساحة لتقديم دويتوهات مع مطربين مختلفين عنهم فى اللون الموسيقي والغنائي، وهو ما كان مفاجأة لعدد من الجمهور، فشاهدنا على مدار العام دويتوهات لم يكن يتوقع أحد أن يندمج هؤلاء الفنانون سويا، لكنه حدث فى بعض الأغانى، منهم من لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا، والبعض الآخر لم يتحمس الجمهور لوجودهم سويا، لكن في النهاية هى تجربه ناجح لتحريك السوق الغنائي، وهذه أغرب دويتوهات 2018.

مسار إجبارى وMTM كائن فضائي اجتمعت فرقة مسار إجباري مع ثنائي فرقة MTM، فى دويتو يحمل اسم «كائن فضائي» طرحته الفرقة فى ألبومهم الجديد، الذي يحمل اسم «الألبوم»، وكان من الغريب على الجمهور تواجد الثنائى سويا، وذلك بسبب أن اللون الغنائي للفرقتين مختلفان تمام، لكن قبل طرح الكليب،

شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب ثنائيات 2018.. ميكس الراب والشعبي يفوز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .