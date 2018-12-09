انت الان تتابع مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في 3 حوادث طرق بالبحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١١ م

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 10 آخرون بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع 3 حوادث تصادم بنطاق مراكز شبراخيت ودمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة. تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات شبراخيت ودمنهور العام والشاملة، وتحرير محاضر للعرض على النيابة العامة، إذ تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد أحمد أباظة رئيس المباحث، بمركز شرطة شبراخيت، بوقوع حادث تصادم بطريق "شبراخيت – دمنهور "، أمام قرية لقانة دائرة المركز ووجود مصابين وضحايا.

بالانتقال تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ب ى ج 1539 ميكروباص قيادة إبراهيم.ع.ا ومقيم بمدينة شبراخيت، دراجة بخارية "توك توك" دون لوحات معدنية قيادة محمد.ح.س سائق ومقيم عزبة يعقوب بدائرة المركز، ما أسفر عن وفاة سامى.ع.س عامل، وإصابة قائد الدراجة البخارية و4 آخرين. وتبلغ من مركز شرطة دمنهور بوقوع