انت الان تتابع سيد عبد الحفيظ: إحنا في مرحلة القلب الجامد (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥١ م

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أهمية فوز فريقه أمام طلائع الجيش، مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الفريق ما زال يمر بمرحلة صعبة في الفترة الحالية، ويسعى لتحقيق الفوز في كل اللقاءات المقبلة لاستعادة توازنه رغم الظروف المعاكسة التي تواجهه وإصابة عدد كبير من نجومه. وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحات عقب المباراة لقناة ON sport، أنه يثق في جميع اللاعبين على تخطي تلك المرحلة، معلقًا: «دي مرحلة القلب الجامد والروح العالية، بالإضافة للجانبين الفني والتكتيكي.

وعن أنباء توجيه الشكر للمالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق، نفى مدير الكرة الأمر جملة وتفصيلًا، ولا يتعدى كونه مجرد اجتهادات من البعض، متمًا أن اللاعب قد يشارك أساسيًا في المباراة القادمة للفريق أمام النجوم. وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تغلبه