انت الان تتابع الجبير: لن نسلم مواطنينا لتركيا في «تحقيقات خاشقجي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير: ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٩ م

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأحد إن بلاده لا تسلم مواطنيها وذلك ردا على سؤال بشأن أمر اعتقال أصدره القضاء التركي بحق اثنين من المشتبه بقتلهم الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي. وأكد عادل الجبير في مؤتمر صحفي بختام القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي، "نحن لا نسلم مواطنينا"، بحسب "رويترز". وكان المدعي العام في إسطنبول أصدر مذكرتين للقبض على مسؤولين سعوديين سابقين هما سعود القحطاني وأحمد عسيري للاشتباه بأنهما خططا لقتل خاشقجي.

وذكر المدعي العام في إسطنبول، إن هناك "اشتباها قويا" بأن القحطاني، وهو مساعد كبير سابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعسيري، وهو نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقًا، شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر، وأقالتهما السعودية من منصبيهما. ورأى