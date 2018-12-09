الان تتابع سوريا: دفاعات النظام تصدت لصواريخ استهدفت محيط مطار دمشق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلنت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام ليل الأحد أن “الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية قرب مطار دمشق الدولي”. في حين أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان في اتصال مع قناة الحدث باستهداف صاروخي لأهداف في محيط دمشق ومطارها، مؤكداً أن بعض الصواريخ أصابت أهدافها.

شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: دفاعات النظام تصدت لصواريخ استهدفت محيط مطار دمشق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .