الان تتابع الرئيس محمود عباس يشكر خادم الحرمين على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- على إعادة تأكيده، اليوم الأحد، خلال كلمته في افتتاح القمة الخليجية التاسعة والثلاثين على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال خادم الحرمين الشريفين “إن السعودية تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتنا وتسعى لحصول الشعب الفلسطينية على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني “.

وأضاف عباس أن هذا الموقف لجلالة خادم الحرمين الشريفين الذي نقدره ونحترمه ليس جديدا، حيث أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين هي السند الدائم والداعم للقضية الفلسطينية.