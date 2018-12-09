عبدالخالق عبدالله يكشف نتيجة استطلاع عن العدو الأخطر: إسرائيل وإيران وتركيا

الخليج 365 - أبوظبي

كشف السياسي الإماراتي والأكاديمي الدكتور عبدالخالق عبدالله عن نتائج استطلاع أجراه حول العدو الأكثر خطورة على العرب بين اسرائيل وإيران وتركيا.

وقال عبدالله في تغريدة له اليوم "شارك في استطلاع حول ما هو أكبر خطر على أمن واستقرار الوطن العربي رقماً قياسياً بلغ 30192 مشاركاً اكد 55% منهم ان العدو الإسرائيلي هو الخطر الأكبر".

وجاءت إيران بالمرتبة الثانية بنسبة 31٪ كما أكد 14% أن تركيا تشكل ثالث اكبر خطر على أمن واستقرار الوطن العربي. وختم عبدالله أنه "للأرقام دلالات. شكراً على المشاركة".