شكرا لقرائتكم سوريا.. أنباء عن "قصف منشآت" في محيط مطار دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام ليل الأحد أن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية قرب مطار دمشق الدولي".

في حين أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان في اتصال مع قناة الحدث باستهداف صاروخي لأهداف في محيط #دمشق ومطارها، مؤكداً أن بعض الصواريخ أصابت أهدافها.

وأوضح أنه سمع دوي انفجارات بمناطق في ضواحي العاصمة دمشق، وعلم المرصد أن الدوي ناجم عن صواريخ أطلقتها الدفاعات الجوية السورية مستهدفة أجساماً خلال سقوطها على المنطقة القريبة من مطار دمشق الدولي وضواحي العاصمة السورية.

إلى ذلك، أفاد أنه لم ترد معلومات حتى الآن عن طبيعة الأهداف أو المنشآت التي جرت محاولة قصفها ولا الخسائر البشرية والمادية، إنما مصادر متقاطعة رجحت أن تكون الضربات ناجمة عن قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق كانت قصفت في وقت سابق.

يذكر أنه في 29 نوفمبر الماضي، استهدفت غارات إسرائيلية، بحسب ما أفاد المرصد في حينه، مستودعات ومخازن أسلحة في جبل المانع بريف دمشق الجنوبي، تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. وأضاف المرصد أن المستودعات التي جرى استهدافها تخزن فيها صواريخ بشكل مؤقت قبل أن يتم نقلها إلى وجهتها.